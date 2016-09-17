В России сегодня объявлен "день тишины". В воскресенье, 18 сентября, во всех российских регионах состоятся выборы в Государственную Думу РФ.

Согласно закону о выборах, день накануне голосования является "днем тишины". Предвыборная агитация завершилась за сутки до 18 сентября.

Впервые с 2003 года выборы в Госдуму вновь проводятся по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, и еще 225 - по одномандатным округам. Своих кандидатов в парламент выставят 14 партий, зарегистрировавших свои списки. В одномандатных округах баллотируются порядка 2,1 тыс. кандидатов.

В общей сложности 18 сентября в России финишируют более 5,3 тыс. избирательных кампаний разного уровня.

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