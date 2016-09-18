ЦИК привел первые данные о явке на выборах в Госдуму РФ

В среднем по стране явка избирателей на выборах в Государственную Думу России пока составляет 10,8 процента. Данные по состоянию на 11.00 московского времени привел замглавы ЦИК Николай Булаев.

Булаев, комментируя первую статистику по явке на выборы, напомнил, что тенденции, которые складываются на 11.00, определяющими не являются и к ним следует относиться спокойнее. Так, например, явка в отдельных регионах страны доходит до 60 процентов и выше, а по Хабаровску – лишь более 30 процентов, такая же ситуация и по Приморью.

Явка в Москве к 10.00 составила 2,63 процента.

В воскресенье, 18 сентября, в России проходят выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того, в 39 субъектах Федерации предстоит определить состав региональных парламентов, в девяти регионах — выбрать губернаторов.