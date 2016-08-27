Жерар Депардье примет участие в выборах в Госдуму 18 сентября

Актер Жерар Депардье примет участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября. Напомним, что актер является гражданином России с января 2013 года и проживает в Саранске.

Свое желание принять участие в выборах Жерар Депардье озвучил на торжественной церемонии открытия кинотеатра «Россия» в Саранске. Актер пояснил, что имеет полное право голосовать на выборах как россиянин и как житель российского города.

Депардье открыл в Саранске культурный центр, который носит его имя и встретился со своими поклонниками. Сообщается, что французский актер охотно жал всем руки и раздавал автографы.