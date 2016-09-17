Шойгу и Силуанов поругались из-за финансирования госпрограммы вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу из-за денег для своего ведомства поругался с министром финансов Антоном Силуановым. Инцидент произошел на закрытом совещании у президента РФ, состоявшемся в Кремле 9 сентября.

На совещании обсуждался вопрос о субсидировании государственной программы вооружения на период с 2018 по 2025 годы. У Шойгу и Силуанова разные мнения о размере ее финансирования.



Глава Минобороны рассчитывает на 22 триллиона рублей. Силуанов считает, что будет достаточно 12 трлн, пишет газета "Коммерсант". Как узнал информатор издания, обсуждение этого вопроса довольно быстро "переросло в разговор на повышенных тонах".

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