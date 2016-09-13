Экономисты аналитического агентства Bloomberg считают, что России необходимо сократить расходы на военные статьи и перераспределить их на образование и здравоохранение.

Россия, напомним, в 2015 году увеличила расходы на военные цели на 48 процентов, доля оборонных статей государственного бюджета повысилась до 3,9 процентов ВВП с 2,5 процентов. В прошлом году Россия потратила на военные цели 2,9 трлн рублей.

Половина аналитиков Bloomberg выразили уверенность в том, что для стимулирования экономического роста России следует сократить военные траты. Экономисты призывают увеличить расходы и на транспорт, и на дорожное хозяйство.

Россия занимает одно из последних мест по доле бюджетных расходов на образование в ВВП среди членов Организации экономического сотрудничества и развития. По данным Bloomberg, такие развивающиеся страны, как Бразилия и ЮАР, тратят на развитие образования почти вдвое больше, чем РФ.

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