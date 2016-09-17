Профсоюз РАН провел масштабную акцию "Неделя протеста", в которой приняли участие ученые из разных российских регионов, в том числе из Подмосковья, Владивостока, Нижнего Новгорода и Казани. Главное требование ученых — остановить сокращение расходов на науку.

Акция завершила в Москве 15 сентября. В Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) заявили, что также "переживают сокращение бюджета" и только распределяют средства, выделяемые правительством.

Профсоюз РАН намерен инициировать обращение к президенту России Владииру Путину , в котором поставит вопрос о выполнении майских указов.

16 сентября новый министр образования и науки Ольга Васильева и замглавы Минобрнауки Алексей Лопатин встретились с представителями профсоюза работников РАН. Участники обсудили ключевые задачи и вопросы финансирования науки в 2016-17 годах, совместную работу профсоюза и ведомства по разработке и внедрению профессиональных стандартов и эффективного контракта, а также по доработке и совершенствованию Стратегии развития науки и закона "О науке", - сообщает на сайте РАН.

Ольга Васильева отметила принципиальную позицию Министерства по увеличению бюджетных расходов на научную сферу, а также нацеленность на совместную с профсоюзом работу по защите интересов научных работников и развитию научного сектора.

Читайте также:

Ученые РАН объявили "протестную неделю" против сокращения бюджета науки.

В Москве массово уволились преподаватели и сотрудники Института психологии им. Л.С. Выготского при РГГУ.