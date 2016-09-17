В Москве массово уволились преподаватели и сотрудники Института психологии им. Л.С. Выготского при РГГУ. Подробности увольнения рассказала директор Института, доктор психологических наук профессор Елена Кравцова.

Елена Кравцова говорит, что сотрудников не устраивает кадровая политика руководства вуза. В РГГУ, напомним, недавно был назначен новый ректор - Евгений Ивахненко.

По словам директора Института психологии, попытки решить проблемы путем обсуждения с ректоратом ни к чему не привели. Массовый уход сотрудников Института подтвердила преподаватель психолингвистики, кандидат наук Марина Новикова-Грунд, По ее словам, новый ректор объявил о планах оптимизировать штат Института в целях экономии средств с перераспределением дополнительной нагрузки на оставшихся преподавателей.

Кравцова отказалась оптимизировать штат, из-за этого на преподавателей стало оказываться давление. По словам директора учебного заведения, сотрудников вуза лишили возможности определять свое расписание, а незадолго до массового увольнения Ивахненко отказался утверждать штатное расписание Института.

Елена Кравцова уточнила: "Попросили нас уволить с 1 октября". По ее словам, условия нагрузки преподавателей совершенно нереальные. Профессор подчеркнула, что "руководство университета не всегда соблюдает нормы общения с людьми, с которыми они общаются".

Ранее "АН-онлайн" писали, что из РГГУ по приказу нового ректора вуза Евгения Ивахненко уволены известные профессора-гуманитарии.

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