Ученые центров и институтов Российской академии наук (РАН) объявили и начали "протестную неделю". Российские ученые выступают против сокращения финансирования науки.

Первый митинг в понедельник, 12 сентября, организовали ученые в подмосковном Пущино. Информация о протестной акции опубликована на сайте РАН. в тот же день митинг провели в Подмосковье и сотрудники Черноголовского научного центра. В среду, 14 сентября, планируются чрезвычайные собрания профсоюзных организаций и объединений молодых ученых в Томске, Казани и Владивостоке.

Завтра акции ученых запланированы в Нижнем Новгороде, Уфе и Москве. В столице чрезвычайное собрание научных сотрудников в поддержку требований профсоюза состоится 15 сентября в конференц-зале Института элементоорганических соединений (ИНЭОС) РАН имени А.Н. Несмеянова. К участию приглашены руководители Минобрнауки, ФАНО, РАН, ведущие ученые, кандидаты в депутаты Госдумы.

Ученые требуют: "Нет - развалу науки и массовым сокращениям!". По словам участников акции, она носит предупредительный характер.

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