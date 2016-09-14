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Сможет ли правительство проиндексировать материнский капитал?

14 сентября 2016, 09:12 [ «АН-онлайн» ]

Сможет ли правительство проиндексировать материнский капитал?

Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в кабмине социальные вопросы, сообщила о том, что правительство сейчас рассматривает возможность проиндексировать материнский капитал.

В 2016 году маткапитал не индексировался. На данный момент его размер составляет 453 026 рублей. Голодец уточнила, что сейчас подготовкой предложений занимается социальный блок российского правительства. На сколько увеличат выплату, она ответить затруднилась.

Ольга Голодец в очередной раз отметила что программа материнского капитала значительно помогла улучшить в России демографическую ситуацию. "Программа продлена. В целом мы оцениваем ее как крайне эффективную. Ее вклад в рождаемость оценивается разными экспертами от 40 до 70%", — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее правительство продлило выдачу маткапитала до 2019 года. Сертификат на материнский капитал выдается семье при рождении второго ребенка. Потратить денежные средства можно на приобретение жилья, обучение детей и финансирование накопительной части пенсии матери.

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