Минфин и Минтруд не могут договориться, когда выплатить пенсионерам 5 тысяч

Ведомства спорят, как осуществить выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей — одновременно с январской пенсией или отдельно. В связи с новогодними выходными в РФ выплата части пенсий осуществляется досрочно.

"Там разногласие — включать выплату в пенсию или нет, потому что если включать, то это увеличит расходы бюджета в декабре", — сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Расходы могут увеличиться в декабре на 100 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное индексации пенсии. По окончании совещания глава кабмина объявил, что индексация будет в виде единовременной денежной выплаты. По пять тысяч рублей в январе 2017 года получат почти 43 миллионов получателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

