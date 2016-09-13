Роспотребнадзор: проблема с конфетами к Новому Году уладится

Традиционные наборы конфет к Новому Году теперь вне закона, поскольку противоречат законодательству Таможенного союза: каждое изделие должно быть промаркировано отдельно - в наборе это нельзя сделать.

Ретейлеры опасаются выставлять на продажу новогодние наборы, дабы не нарушить законодательство. По закону каждая конфета должна содержать описание: дату изготовления, состав и адрес производителя. В подарочном наборе это требование выполнить невозможно. Роспотребнадзор обещает до конца года данный вопрос вопрос решить. Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, возникшие проблемы будут обсуждены с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и решение, которое устроит все стороны, будет найдено до новогодних праздников.