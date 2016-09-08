Управление корпоративной защиты "Газпром экспорта" запретило сотрудникам использовать на личных и служебных телефонах приложение Pokemon Go на территории и в офисах компании в Петербурге и в Москве.

Запрещены и другие приложения, использующие технологию дополненной реальности.

Некоторые приложения с доступом к камере мобильного устройства могут проводить съемку, когда владелец об этом и не догадывается.

Приложение Pokemon Go в фоновом режиме передает на серверы разработчика из США ( Niantic Inc.) и его партнеров все сведения, полученные с камеры, микрофона и других датчиков мобильника, полагают в "Газпроме".

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