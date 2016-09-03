Ловец покемонов арестован на два месяца

Задержанный вчера российский видеоблогер Руслан Соколовский заключен под стражу на два месяца. Такое решение было принято районным судом города Екатеринбурга. Соколовский обвиняется в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды. Суд оставил без внимания тот факт, что на иждивении молодого человека находится мать-инвалид.

Напомним, ранее блогер разместил в интернете видеоролик, запечатлевший его игру в Pokemon Go в православном Храме-на-Крови. Соколовский назвал это протестом против ограничивающего игроманов закона. Другие видеозаписи молодого человека содержали его неуважительные замечания относительно Русской православной церкви.

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