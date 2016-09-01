Как политики пиарятся на покемонах

Корреспондент «Аргументов недели» попытался выяснить , так ли опасна и вредоносна игра Pokemon GO. В Москве даже собираются создать родительское движение против этого приложения.

Идею запрета Pokemon Go поддержали даже некоторые депутаты. Так, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявлял, что с помощью игры вообще можно манипулировать людьми и организовывать провокации. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил исключить из зоны действия игры религиозные учреждения, тюрьмы, больницы, кладбища и памятники.

Что касается полного запрета Pokemon Go ввиду её опасности, то выглядит это всё как некая истерия или желание просто попиариться на популярной сегодня теме. По существу, сама игра не наносит никакого вреда ни детям, ни взрослым. Даже наоборот. Создатели Pokemon Go очень удачно угадали с главной игровой фишкой: для того чтобы собирать зверьков, необходимо ходить по городу и кооперироваться с другими пользователями. Сидеть дома и заполучить всех существ не получится. Как отмечали многие игроки, именно из-за этого игрового условия они банально увеличили свою физическую активность и вообще стали выходить по вечерам на улицу, чаще видеться с друзьями, а не протирать штаны перед монитором.

В пользу Pokemon Go говорит ещё и то, что те же столичные парки могут привлечь ещё больше посетителей, а следовательно, и увеличить свой доход. Так, например, парк «Сокольники» решил не бороться с ветряными мельницами, а использовать популярность игры. В скором времени там, рядом с входом в парк, появится карта размером 2х2 метра, на которой будут отмечены места, где могут появиться покемоны, где можно сразиться в виртуальных баталиях с другими игроками, а также точки, где беспроводной Интернет работает лучше всего. Вполне себе рациональный подход к современным веяниям.

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