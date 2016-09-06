Ловцу покемонов грозит срок за шпионаж

Руслан Соколовский, блогер, ставший особенно известным после инцидента с ловлей покемонов в православном храме, подозревается еще и в шпионаже. При обыске в квартире молодого человека сотрудники правоохранительных органов обнаружили авторучку, которая может использоваться для шпионажа.

Как сообщили правоохранители, это устройство предназначено для незаметного сбора информации. Использование таких ручек гражданскими лицами ограничено, а за нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от результатов экспертизы блогеру может грозить до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, в квартире был обнаружен журнал, издательством которого занимался блогер. Издание содержало материалы, направленные на разжигание вражды на религиозной почве.

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