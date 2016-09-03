Екатеринбургского ловца покемонов нужно посадить на кол – РПЦ

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов дал оценку поступку видеоблогера Руслана Соколовского, который был заключен под стражу за ловлю покемонов в храме.

Смирнов заявил, что Соколовского нужно посадить на кол, тут же оговорившись, что это шутка. По словам представителя РПЦ, храм – не место для посторонних занятий, он предназначен только для общения с Богом. При этом Смирнов выразил уверенность в том, что блогера серьезно не накажут.

Ранее в субботу «АН-онлайн» сообщили о резонансном решении екатеринбургского суда, который арестовал игрока в Pokemon Go на два месяца. Общественность возмутил тот факт, что при вынесении решения не было учтено наличие на иждивении у Соколовского матери, которая является инвалидом.

За 22-летнего блогера, которому светит тюрьма за оскорбление чувств верующих, заступился мэр Екатеринбурга Ройзман. Он призвал главу РПЦ Кирилла проявить снисходительность к молодому человеку.

Читайте также:

Как политики пиарятся на покемонах



