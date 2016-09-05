За отказ от участия в переписи россиян будут штрафовать

В скором времени за отказ от участия в переписи населения граждан России, лиц без гражданства, а также временно находящихся на территории страны, будут штрафовать.

Мероприятие, согласно поправкам Росстата к закону о переписи, станет обязательным для всех, передает сегодня издание «Коммерсантъ». Уточняется, что данная инициатива предполагает также, что участники переписи будут обязаны сообщать свои паспортные данные и СНИЛС.

За отказ от предоставления вышеуказанных сведений, а также за их искажение будет взиматься штраф в размере от 100 до 300 рублей. Уточняется также, что участвовать в мероприятии можно будет посредством интернета.

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