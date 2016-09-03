Премьеру Японии предложили стать гидом по Владивостоку

Кевин Радд, модератор пленарного заседания Восточного экономического форума, пошутил над японским премьер-министром, предложив в следующий его приезд самому провести экскурсию по Владивостоку.

Пожелание Синдзо Абэ, японского премьер-министра, увидеть достопримечательности Владивостока вызвало одобрение со стороны Кевина Радда. Японский премьер-министр захотел рассмотреть уникальный дом на Корабельной набережной, где произошло историческое событие – в начале прошлого века был открыт первый в стране зал для тренировок по дзюдо, сообщает ria.ru.

Кевин Радд удивился такой осведомленности японского премьера и предложил ему в следующий раз самому проводить экскурсии по Владивостоку. Благо, о всех достопримечательностях города японский лидер осведомлен.

Читайте также:

Абэ призвал Путина начать новую эпоху в межгосударственных отношениях

Япония готова оставить россиян на Курилах, если Россия отдаст острова