Абэ призвал Путина начать новую эпоху в межгосударственных отношениях

Японский премьер-министр призвал российского лидера Владимира Путина перейти к новому этапу в отношениях между странами. По его словам, нужно приложить все силы, что развивать сотрудничество между РФ и Японией.

Новый этап в отношениях двух стран анонсировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По мнению японского лидера, каждый руководитель убежден в том, что его позиция верна. Следствием этого являются бесконечные дискуссии и споры.

Как подчеркнул премьер-министр, ему и Владимиру Путину нужно не побояться и взять на себя ответственность, чтобы прекратить такое положение вещей. От них зависит дальнейшее развитие отношений между Россией и Японией, и все возможности для этого есть, считает Синдзо Абэ.

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