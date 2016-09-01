Япония готова оставить россиян на Курилах, если Россия отдаст острова

Новые условия предлагает Япония, чтобы решить вопрос территориальных притязания на острова южных Курил. Правительство готово разрешить остаться на островах россиянам, в случае, если территория будет отдана РФ.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии ещё в мае анонсировал новый поход к территориальному вопросу. Теперь стало ясно, что глава правительства имел в виду. Япония готова обсудить с Россией передачу островов южных Курил с тем условием, что на них останутся проживать российские граждане, несмотря на то, что территория перейдет к Японии. Это предложение японское правительство намерено обсудить во Владивостоке, где состоится саммит лидеров двух стран.

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