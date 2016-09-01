Водителя оштрафовали за нарушение впереди ехавшей машины

Очередной несправедливый факт, когда водителя машины незаконно штрафуют из-за неверных данных системы фотовидеофиксации, зафиксирован в Москве. Мужчина получил «письмо счастья» за водителя, который ехал впереди него.

По словам «невольного нарушителя», он заметил, как впереди водитель Nissan Teana пересек сплошную линию, свернув в сторону шоссе Энтузиастов – там, где поворот не положен, сообщает rg.ru. Но камера запротоколировала номер машины невиновного автолюбителя, который продолжил движение прямо, согласно правилам.

Подобные случаи стали нередкими. Ранее сообщалось о том, что водителей штрафовали за тень и блики фар. Но ГИБДД утверждает, что такие ситуации остаются единичными и рассматриваются в индивидуальном порядке.

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