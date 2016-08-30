В Москве водителя оштрафовали из-за блика фар на мокром асфальте

Бой с тенью продолжается. Все больше незаслуженных штрафов приходит дисциплинированным водителям. Дмитрий Ворона рассказал, что блик фар его машины был принят камерой видеонаблюдения за выезд на обочину.

Водитель Дмитрий Ворона не может смириться с несправедливостью. По его словам, он вынужден будет заплатить штраф за то, что не совершал. Его автомобиль был воспринят камерой видеонаблюдения как нарушитель, хотя на самом деле водитель ничего не нарушил.

Блик от фар система восприняла как выезд на обочину. По этому поводу водителю ничего не оставалось делать, как отправить жалобу в ГИБДД, представители которой должны прислать ответ в течение ближайших 30 дней.

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