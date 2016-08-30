Глава Минобрнауки рекомендует родителям запрещать детям выходить в интернет

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что родителям следует блокировать сайты и компьютерные игры в сети для своих детей. Школам Васильева порекомендовала заменяять занятия на компьютере активной деятельностью.

Васильева подчеркнула, что дома родители могут заблокировать все, что отвлекает ребенка от учебы.

Что касается школ, то тут Васильева советует больше времени заниматься с детьми музыкой, спортом, активной деятельностью и тем самым отвлекать школьников от компьютера.

Также министр выступила за профориентацию в школах для старшеклассников.

Читайте также:

В РФ родители школьников смогут через смартфоны отслеживать оценки и прогулы

Психологи: как родители могут помочь ребенку адаптироваться в школе?

