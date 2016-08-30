Психологи: как родители могут помочь ребенку адаптироваться в школе?

В преддверии 1 сентября психологи рассказали журналистам, как не перегрузить ребенка в школе, почему лениться полезно, как родители могут помочь своему первоклашке справиться с периодом адаптации и о том, почему мотивация "за хорошие оценки я куплю тебе подарок" - не самая удачная.

Первое, о чем говорят психологи, передает ТАСС, это необходимость выстроить все физиологические процессы, чтобы ребенок смог лучше справляться со стрессом. Нормальный адаптационный период - 1,5 месяца, однако иногда он может затянуться, и тогда ребенку нужна будет помощь и участие родителей.

Необходимо, чтобы ребенок усвоил систему требований, мог сам обслужить себя: завязать шнурки, собрать портфель и не потерять карандаши.

Когда ребенок начинает лениться, многие родители ругают его, полагая, что он из-за этого не хочет учиться. Однако психологи заявляют, что слова ребенка "мне лень" на самом деле значат "я устал, мне нужно отдохнуть". В такой ситуации с чадом нужно поговорить и узнать, что помогло бы ему набраться сил.

Что же касается классического "шантажа" "ты получаешь хорошие оценки - я покупаю тебе подарок", то впоследствии такой способ перекладывается на все сферы жизни, в том числе и во взрослой жизни, считают психологи.