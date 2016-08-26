Путин предложил новую систему оценки российских курортов

Новая система оценки курортов России должна появиться по инициативе президента страны. Наличие «звездочек» у курортов, как у отелей, позволит туристам выбрать те условия, которые ему по душе.

Российские туристы смогут выбрать хороший отечественный курорт благодаря общей системе оценки качества, которая будет похожа на «звездность» отелей. С этой инициативой выступил президент России. К тому же такая система позволит стимулировать владельцев курортов повышать качество обслуживания, чтобы привлекать клиентов свои уровнем услуг.

Главное, по мнению Владимира Путина, создать инвестиционную среду в туризме, которая будет благоприятна для вложений.

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