Минфин поддержал идею о введении курортного сбора для отдыхающих

В ближайшее время туристам, скорее всего, придется раскошелиться на так называемый курортный сбор, средства которого пойдут на развитие инфраструктуры туризма. Эту идею поддержал глава Минфина Антон Силуанов.

Мнение руководителей Алтайского и Краснодарского краев, который согласились с необходимостью такого сбора с отдыхающих, узнал президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, этот сбор не должен быть обременителен для туристов, а средства, полученные от него, должны быть направлены на развитие туристической инфраструктуры регионов. Антон Силуанов подтвердил, что курортный сбор должен составить небольшую сумму - порядка пятидесяти-ста рублей.

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