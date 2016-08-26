Японцы намерены построить на Сахалине спа-курорт

Сахалин в ближайшее время должен обзавестись новой достопримечательностью. Там появится спа-курорт, который будет создан на средства иностранного инвестора – японской компании «Марусин Ивадеро».

Уже на ближайшем мероприятии – Втором экономическом форуме во Владивостоке будет подписан договор между тремя сторонами: администрацией Южно-Сахалинска, областным правительством и японской компанией. Это соглашение позволит начать работы по строительству бальнеологического комплекса, который будет включать в себя бани, бассейны, джакузи, места для отдыха и японский сад. Курорт станет очень привлекательным местом для отдыха и оздоровления, которое можно будет посещать в любой сезон.

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