В сети поддерживают Елизавету Башарову, которая решилась объявить о разводе с актером Маратом Башаровым. Недавно Башаров поднял руку на женщину, маму своего маленького сына Марселя. Елизавета - третья супруга актера. Башаров скандально развелся с актрисой Екатериной Архаровой после того, как жестоко избил ее.

После знакомства с актером Елизавета Шевыркова думала, что любмый мужчина на нее руку никогда не поднимет. Но случилось. Лиза не хотела рассказывать об этом инциденте. И вот сегодня в Инстаграм появился пост, в котором супруга Марата Башарова намекнула, что он неисправим и жить с таким человеком невозможно.

Елизавета скрывала избиение. Но ее брат не стал молчать.

Елизавета надеется, что они с Маратом сохранят хорошие, дружеские отношение ради сына Марселя.

Башарова признается: "есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование". По словам Елизаветы, она, как любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. "...полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения", - пишет женщина.

Она отказывалась верить слухам. Верила в Марата. "Позже я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять", - делится Лиза. Но ничего не менялось. Но не хватало сил уйти. А теперь настал предел. "Чувства стыда и ком в горле перестали покидать", - говорит супруга Башарова. Сейчас уже нет смысла скрывать.

"Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры", - констатирует Лиза.

Напомним, Башаров после избиения Екатерины Архаровой извинялся перед Татьяной Тарасовой. Легендарный тренер были сильно возмущена его поведением.

"Елизавета, вы хорошая женщина и замечательная мама, все будет хорошо!!!!!", "Вы приняли верное решение, люди не меняются и Марат тому подтвержденье.. Дальше было бы только хуже. Верный выбор, сейчас вы вздохнете свободно и успокоитесь.. Только не разрешайте этому мужчине снова вернуться в вашу жизнь.. С сыном общение и остаться друзьями-пожалуйста, сколько угодно. Но никогда не забывайте о том что он с вами сделал..", - советуют Лизе, которая больше не может жить с актером.