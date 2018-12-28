Появились подробности избиения актером Башаровым жены
28 декабря 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Новость об избиение актером Маратом Башаровым жены шокировала общественность. Башаров не в первый раз становится "героем", поднимающим руку на женщину. Первым брат супруги Башарова Федор рассказал о том, что после избиения его сестра Елизавета Шевыркова оказалась в больнице.
Родственник женщины поделился, что Башаров не раз избивал его сестру. Шевыркова приехала в больницу в 05.00 по московскому времени со своей мамой, - сообщает ФАН. Теща Башарова рассказала, что зять напал на Лизу в лифте дома, когда Елизавета убегала с ребенком от мужа. Марат догнал и ударил Лизу по лицу. Говорят, у женщины перелом носа.
Скандал с избиением Маратом Башаровым предыдущей супруги - актрисы Екатерины Архаровой получил широкий общественный резонанс. Была крайне возмущена тренер Татьяна Тарасова.
Теперь коллега Башарова Татьяна Васильева, которая играет с ним в антрепризных спектаклях, сказала, что ему теперь конец, - сообщается на сайте kp.ru.
Депутат Госдумы России Оксана Пушкина считает, что супруге Башарова надо уйти "от нелюдя", - передает НСН.
Напомним, осенью 2017 года актер также напал на Елизавету Шевыркову после их поездки в Доминикану.