Дочь Евгения Осина Агния написала трогательную песню о папе

Дочь певца Евгения Осина посвятила песню умершему папе. 16-летняя Агния - единственная дочь артистка.

Осин скончался в возрасте 54 лет. На прошлой неделе Агния с мамой Наташей проводили его в последний путь.

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Девушка около гроба отца сказала прощальные слова. А дома Агния написала песню, посвященную любимому папе. Евгений Осин при жизни всегда признавался, как любил дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A G N I A (@agniaosina)26 Ноя 2018 в 12:27 PST

Агния опубликовала редкое фото с родителями и написала признание: "Я всегда мечтала попасть на папин концерт. Особенно когда выросла и хоть чуть-чуть начала разбираться в музыке, пересматривала его выступления. Такой живой человек на сцене. Бешеная энергетика даже через экран телефона. Зал поёт все строчки наизусть, аплодирует, радуется. Ты лучший музыкант, твои песни невероятные. Я обожаю абсолютно все".

По словам девушки, она каждый день утром говорит папе "доброе утро", а вечером - "спокойной ночи". "Я чувствую, что ты где-то рядом", - пишет Агния. Дочь покойного артиста знает, что родители любили друг друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A G N I A (@agniaosina)18 Ноя 2018 в 1:28 PST

"Просто так должно было случиться. Вместе мы бы не смогли жить. Ты же помнишь, как мы пытались. Просто ты дал себе слабину и сделал алкоголь своим близким другом. Распалась семья. А все ведь могло быть по-другому", - рассуждает Агния.

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"Мы с мамой благодарны тебе за все хорошее, что было. Любим. Спи спокойно", - простилась с отцом девушка.