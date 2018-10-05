Новый имидж Юлии Меньшовой понравился поклонникам
5 октября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
49-летняя Юлия Меньшова решила поменять имидж. Поклонники отметили, что с новой укладкой телеведущая помолодела лет на десять. Меньшова отрастила волосы и сделала каре.
Дерзкая стрижка освежила черты лица Юлии Владимировны, добавив ее образу яркости.
«Какая-вы хорошенькая на этом фото», «Выглядите великолепно», - пишут в комментариях. Среди них есть похвалы и от коллег.
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