Новый имидж Юлии Меньшовой понравился поклонникам

49-летняя Юлия Меньшова решила поменять имидж. Поклонники отметили, что с новой укладкой телеведущая помолодела лет на десять. Меньшова отрастила волосы и сделала каре.

Дерзкая стрижка освежила черты лица Юлии Владимировны, добавив ее образу яркости.

«Какая-вы хорошенькая на этом фото», «Выглядите великолепно», - пишут в комментариях. Среди них есть похвалы и от коллег.