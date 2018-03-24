Рудковская на Мальдивах станцевала лезгинку на коньках

Яна Рудковская и Евгений Плющенко прилетели на Мальдивские острова не в туристических целях, а в рабочих. Прославленный фигурист открыл на острове первый пластиковый каток.

Яна Рудковская на своей странице в Instagram показала, как на Мальдивах танцует лезгинку в коньках на пластиковом катке. Это проходило в рамках флешмоба под песню Филиппа Киркоров «Цвет настроения синий». Ранее Плющенко в своем Инстаграм поделился видео, на котором он выполняет разные па на пляже под музыку нового хита Киркорова.

Как написала Рудковская, ее спрашивают, слабо ли станцевать на пластиковом коньке? «Да не слабо конечно ,у меня хоть фамилия не Плющенко, но я с ним всегда рядом, если что. Передаю привет всем моим чеченским друзьям» — написала Рудковская и выложила видео, на котором она исполняет лезгинку.