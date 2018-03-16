Евгений Плющенко зажигательно станцевал в плавках под хит Киркорова

Новая песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" за несколько дней стала очень популярной. Евгений Плющенко не удержался и показал свои хореографические способности прямо на побережье Мальдив. Рудковская пенсионеркой себя не ощущает и готовится снова стать мамой

Даже несмотря на отсутствие льда, Плющенко удалось поразить своими талантами, о чём написали пользователи в социальных сетях. В песне идет речь о девушке, которая выпила Мартини и в руках держит бикини. Олимпийский чемпион уточнил, что не носит бикини и не употребляет вермут, но это никак не мешает ему ритмично двигаться в такт известного хита в синих мокрых трусах.

Неожиданной стала реакция Филиппа Киркорова, так как он незамедлительно опубликовал танец на своей странице в Instagram и рекомендовал всем своим поклонникам делать репосты этой записи, прокомментировав: "Это разрыв! Поймал мальдивские танцы и уже угораю!!! Ты сделал мой день!".