Жена Караченцова хочет познакомиться с любовницей мужа

Бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была в длительных отношениях с Николаем Караченцовым. Супруга актера Людмила Поргина ее не знает, но готова пообщаться.

Дмитриева утверждает, что она была практически второй женой актеру. Он даже предлагал ей обвенчаться, но с женатым нельзя. Их отношения длились до самой аварии.

Жена Николая Караченцова Людмила Поргина на вопрос о любовнице мужа ответила, что не знает эту женщину, а сам актер покрутил пальцем у виска, намекая на безумство таких новостей. Об этом пишет Nation News. «Интересное, конечно, событие. Но я даже не знаю, кто такая Елена Дмитриева. Глупость какая-то — сейчас можно говорить всё что угодно», — заявила Поргина. По словам супруги Караченцова, о любовницах ее мужа даже был снят фильм. В нем перечислялись все возможные связи актера с другими женщинами, но среди них никакой Дмитриевой не было. Она призналась, что хочет познакомиться с Дмитриевой и выяснить, какие у нее есть претензии.

Николай Караченцов продолжает борьбу с недугом – неоперабельной раковой опухолью, которую обнаружили у него в сентябре 2017 года врачи хирургического отделения НИИ им. Склифосовского.