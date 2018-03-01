Николай Караченцов проходит пятый курс химиотерапии

Николай Караченцов продолжает борьбу с недугом – неоперабельной раковой опухолью, которую обнаружили у него в сентябре 2017 года врачи хирургического отделения НИИ Склифосовского.

Злокачественное новообразование обнаружилось, когда Николай Караченцов попал в «Склиф» с легочным кровотечением. До этого подозрение на онкозаболевание уже возникало, но врачи в Германии, где Николай Караченцов прошел тогда обследование, ничего не нашли и успокоили актера, что это просто воспаление. Сейчас актер проходит уже пятый курс химиотерапии.

Николай Караченцов чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется. Занимается гимнастикой и выполняет предписания врачей-нейрохирургов. Ранее планировались четыре курса химиотерапии, но врачи приняли решение провести пятый, дополнительный курс. После него врачи решат вопрос о замене химиотерапии на иммунотерапию, сообщил сын актера Андрей Караченцов телеканалу РЕН-ТВ.