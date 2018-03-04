В сети обсуждают Пелагею, Телегина и девушку, с которой он обнимался и целовался

В сети обсуждают певицу Пелагею, ее супруга олимпийского чемпиона хоккеиста Ивана Телегина и девушку, поцеловавшую спортсмена - чужого мужа. Все началось после того, как в сети попало фото, как девушка целует в губы Ивана.

А на следующий день Пелагея назвала ее "девушкой легкого поведения", сказала, что они с мужем за таких не отвечают и фотографировалась с Телегиным в Кремле на вручении наград победителям Олимпиады-2018.

Оказалась, что девушка с фото - давняя подруга Ивана Телегина. Ее зовут Карина Лебедева. Ранее знакомая Ивана опубликовала фото с хоккеистом и поздравила его: "Встретили олимпийского чемпиона !!! Я горжусь тобой!!! Ты пообещал стать чемпионом и сдержал своё слово!!! Первая золотая и будут ещё !!!!"

Публикация от Карина Лебедева (@carrie_camry)Фев 26, 2018 в 11:03 PST

И в комментариях начали обсуждать предполагаемую измену и то, как Пелагея якобы увела мужа от другой девушки и все такое. Досталось и Карине. И она ответила: "Да успокойтесь вы! Не стройте такие предположения. Вы даже понятие не имеете, какое отношения я имею к семье Телегина. Отвечу вам персонально. Я его знала еще тогда, когда многие не умели слово хоккей писать!"

Есть и те, кто поддержал подругу Телегина: "Это ужасно! Что происходит! Не зная человека и людей в целом выпускать желчь!!! Разве они не могут быть друзьями?! Они с одного города и учились вместе... вот свела их судьба и разве старая знакомая не может порадоваться за своего друга?! Ребята реально с институтской скамьи знают друг друга и насколько я знаю очень хорошо общались !!! Просто уже столько яда прочитала, обидно за ребят ... не судите, да не судимы будете! Будьте добрее!"