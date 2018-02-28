Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой
28 февраля 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Пелагея сопровождала своего мужа Ивана Телегина, завоевавшего в составе команды хоккеистов золотые медали на Олимпиаде. А до этого в соцсетях поднялась шумиха вокруг снимка, на котором запечатлен поцелуй брюнетки Карины и супруга артистки. Телегин целовал девушку в губы.
Пелагея успокоила всех своих поклонников: у них в семье все хорошо. "Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители. Никакого развода, вот мы сейчас идём по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов", - ответила Пелагея. По словам певицы, она гордится своим мужем, - сообщает SUPER.
Судя по фото из соцсетей, действительно, в семье знаменитых артистки и спортсменка мир и покой.
28 февраля у Телегина еще и день рождения.
К подарку за "золото" внедорожнику BMW X6 и премии в размере 8 миллионов рублей добавилась книга легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Ивану вручил ее Владимир Путин.
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