Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Певица Пелагея сопровождала своего мужа Ивана Телегина, завоевавшего в составе команды хоккеистов золотые медали на Олимпиаде. А до этого в соцсетях поднялась шумиха вокруг снимка, на котором запечатлен поцелуй брюнетки Карины и супруга артистки. Телегин целовал девушку в губы.

Публикация от самое (@show_kloyn)Фев 28, 2018 в 5:02 PST

Пелагея успокоила всех своих поклонников: у них в семье все хорошо. "Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители. Никакого развода, вот мы сейчас идём по территории Кремля к Владимиру Владимировичу чествовать чемпионов", - ответила Пелагея. По словам певицы, она гордится своим мужем, - сообщает SUPER.

Судя по фото из соцсетей, действительно, в семье знаменитых артистки и спортсменка мир и покой.

Публикация от IVAN TELEGIN ???????? (@ivantelegin7fan)Фев 28, 2018 в 7:39 PST

28 февраля у Телегина еще и день рождения.

Публикация от IVAN TELEGIN ???????? (@ivantelegin7fan)Фев 28, 2018 в 9:42 PST

К подарку за "золото" внедорожнику BMW X6 и премии в размере 8 миллионов рублей добавилась книга легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Ивану вручил ее Владимир Путин.