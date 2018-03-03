"Женщиной без гордости" назвала Пелагею блогерша Лена Миро

В Сети немало шума наделали сообщения о том, что мужа Пелагеи хоккеиста Ивана Телегина застукали с эффектной брюнеткой. Девушка по имени Карина целовала хоккеиста на празднике в честь его дня рождения.

Позднее сама певица заявила, что в их отношениях все в порядке и что она сопровождала мужа на прием в Кремль, где Владимир Путин награждал спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Южной Корее.

Между тем известная блогерша Лена Миро не смогла пройти мимо столь щекотливой темы, ибо светские скандалы – это ее хлеб.Она назвала Пелагею «женщиной без гордости». «Знаете, у меня есть друг детства. Мы дружим с третьего класса. Наша дружба предполагает нытьё друг другу, подколы друг друга, разговоры «обо всём» и «ни о чём», но она не предполагает ни поцелуев, ни даже мыслей о них», поделилась своими мыслями блогерша с подписчиками.

Кроме того, она сообщила, что ей стыдно за женщин, готовых простить измену, лишь бы не остаться одной. «Пелагея - хоть и голосистая, но забитая баба - проглотила унизительную для себя ситуацию и, натянув на лицо улыбку, пошла в Кремль чествовать мужа», - написала в своем блоге Лена Миро.

Пользователи поддержали скандальную блогершу и сразу же вспомнили, что Пелагея увела Ивана Телегина у гражданской жены в то время как та ждала ребенка.