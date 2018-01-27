Второй ребенок Дмитрия Маликова - сын

Второй ребенок музыканта Дмитрия Маликова - сын. Дмитрий и Елена Маликова скрывали, что готовятся к рождению второго ребенка. Их старшей дочери Стефании 17 лет, девушка учится в престижном московском вузе на первом курсе. У Дмитрия Маликова родился второй ребенок

Новость о пополнении в семье Маликовых шокировала поклонников артиста. Из сообщений СМИ стало известно, что ребенка 47-летнему певцу и его 54-летней жене родила суррогатная мать 24 января в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Все Маликовы, как глава семейства, так и его жена, дочь Стефания и ближайшие родственники хранят полное молчание по поводу рождения малыша.

Очевидно, январь для семейства Маликовых радостный месяц. 29 января у самого Дмитрия будет день рождения, ему исполнится 48 лет. Так и у его племянника - сына сестры Инны - Дмитрия день рождения в январе. Если о новорожденном Маликовы пока молчат, Дмитрия-младшего с 19-летием поздравили и родной дядя, и сестра Стеша.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)Янв 26, 2018 at 4:15 PST

Артист выложил в Инстаграм фото с двумя малышами на руках и подписал фото: "Племяшке сегодня 19) Димочка , твой успех и счастье-важная составляющая для нашей семьи, ты уж не подведи !"

А самого его поздравляют с рождением сына: "Дмитрий примите поздравления с рождением малыша! Достойный пример подаете! Счастья и здоровья малышику!"

А это красавица Стефания Маликова с двоюродным братом.

Публикация от @steshamalikovaЯнв 26, 2018 at 9:47 PST

"Happy birthday, братик! Я счастлива, что ты есть у меня. Ты моя поддержка во всем) это очень ценно для меня!"

Кстати, Дмитрий Маликов в шикарной спортивной форме.