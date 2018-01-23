Галкин признался, почему публикует фото и видео своих детей

Юморист Максим Галкин признался, как решился публиковать в соцсетях фотографии и видеоролики их с Аллой Пугачевой детей Лизы и Гарри. Двойняшки звездной пары очень популярны в сети. Максим выкладывает видео, как Лиза и Гарри играют и занимаются с мамой, как дочка танцует, плавает.

Не секрет, что Галкин и Пугачева воспользовались суррогатным материнством. Таким двум популярным людям было сложно сохранить в тайне секрет рождения детей.

В программе "Север. Непридуманные истории" Галкин рассказал телеведущей Елене Север, что двойняшки с самых первых дней рождения были обречены на публичность.

"У них необычная судьба. Всё-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимным. Их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. Хотя сейчас это становится нормой, но всё равно остается анонимным. Поэтому дети, которые так появились, никогда не столкнутся с возможными осуждениями и кривотолками в своей будущей жизни", - рассуждает Галкин. "В случае с моими детьми или детьми Филиппа Киркорова они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого", - пояснил Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Янв 16, 2018 at 7:16 PST

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Янв 9, 2018 at 12:09 PST

Видеоролики с детьми Галкина и Пугочевой набирают сотни тысяч кликов.