Филипп Киркоров задумался о женитьбе?

Король поп-сцены Филипп Киркоров на 50 году жизни решил задуматься о браке. Он пока не принял окончательное решение на этот счёт, но уверен, что женщины буквально "пожирают его глазами".

"И возраст и внимание от представительниц женского пола не дают мне покоя, ввиду чего вопрос о создании семьи является немаловажным", – признался Киркоров "Собеседнику". Он привык жить сегодняшним днем, но не теряет надежды, что у него еще появится та единственная с которой можно будет скоротать вторую половину жизни.

По словам артиста, одиноким он себя совсем не чувствует. А нехватку женской любви ему компенсируют чувства, которые дают его собственные дети.

Ранее народный артист России Бедрос Киркоров стал гостем выпуска шоу «На самом деле». На передаче он рассказал о болезни своего сына. По его словам, в десятилетнем возрасте Филипп серьезно заболел.