Бедрос Киркоров рассказал о лечении сына у Ванги

Народный артист России Бедрос Киркоров стал гостем выпуска шоу «На самом деле». На передаче он рассказал о болезни своего сына. По его словам, в десятилетнем возрасте Филипп серьезно заболел.

У Филиппа начались проблемы с желудком. Врачи были бессильны даже поставить точный диагноз, после чего Бедрос решил обратиться к Ванге. Та посоветовала народную медицину — облепиху с оливковым маслом. После чего совсем скоро ребенок выздоровел. А предсказание целительницы о большом будущем для мальчика оказалось ярким доказательством её сверхспособностей.

Ранее было обнародовано пророчество болгарской провидицы Ванги для нашей страны. По ее предсказаниям, в конце этого года Россия может быть втянута в кровопролитную войну.