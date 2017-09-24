Обнародовано пророчество болгарской провидицы Ванги для нашей страны. По ее предсказаниям, в конце этого года Россия может быть втянута в кровопролитную войну.

Ясновидящая не называла, кто будет воевать против России и будут ли у нее союзники, на сколько масштабным будет это столкновение. Ванга отмечала, что люди забудут о законе и справедливости, а в борьбе будут выживать самые сильные, пишет u-f.ru.

По предсказаниям болгарской пророчицы, приобретенные в это время качества помогут России и ее народу в будущем преодолеть страшное время. Россияне закалятся в этой борьбе и приобретут ценные личностные качества. Уже неоднократно, не только Ванга, но и другие предсказатели наделяли Россию особой ролью. По мнению болгарки, именно Россия сможет добиться воцарения мира на Земле.



