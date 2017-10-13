СМИ пишут об уходе от Аршавина жены

СМИ второй день обсуждают уход от футболиста Андрея Аршавина жены Алисы Казьминой. Недавно появились слухи об изменах Аршавина. Но Алиса тогда написала в соцсети, что ничего о них не знает.

Аршавин и Казьмина прожил в браке год. У них родилась дочь Есения. Супруга футболиста выкладывала в соцсетях фотографии счастливого семейства.

Недавно Алиса призналась, что они с Андреем влюбились друг в друга не шесть лет назад, а 12. Тогда у них были свои семьи. Но любовь так разгорелась, что Алиса с двумя детьми ушла к Аршавину от состоятельного мужа. А Аршавин ушел от гражданской жены Юлии Барановской, которая родила ему двоих сыновей и дочь.

И вот, как гром среди ясного неба. Издание "Лайф" сообщило о разводе Казьминой и Аршавина. Инициатором развода стала Алиса. Якобы она не простила измену мужа. "Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла", — приводит слова Казьминой издание.

Минувшим летом СМИ писали со ссылкой на друга семьи Сергея о романе Аршавина с моделью из Петербурга. Информатор рассказал, что футболист дарил любовнице дорогие подарки и обещал жениться на ней. Алиса Казьмина узнала об измене мужа через год после начала этого романа. Тогда она простила Андрея.

Отметим, Юлия Барановская делает успешную карьеру и удивляет своими нарядами.

(ФОТО: instagram.com/alisiaarshavina)