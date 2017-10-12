Юлия Барановская вышла в свет с детьми и удивила нарядом

Телеведущая, мать троих детей футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская вышла в свет с детьми и удивила своим нарядом. Барановская посетила в кинотеатре премьеру фильма, который можно смотреть всей семьей, с младшим сыном Арсением и дочкой Яной.

Юлия нарядилась в вязаный свитер голубого, небесного цвета, модный в этом сезоне, и прямую юбку, идеально подходящую по цвету. На сыне телеведущей был надет свитерок, похожий на мамин по цвету. А у Яночки на черном платье - синие аппликации. Семейство смотрелось очень стильно, и Юле сделали в тот день много комплиментов.

Юлия Барановская ведет программу на телевидении с Александром Гордоном и "Модный приговор" с историком моды Александром Васильевым и экспертом Эвелиной Хромченко. Барановская умеет разбираться в моде.

Барановская и Аршавин прожили несколько лет, но официально отношения не оформили. Дети - двое сыновей и дочка - живут с мамой. А Аршавин женился на Алисе Казьминой, они уже родили дочку.

В последнее время ходят слухи об изменах Аршавина. Его жена им не верит. Супруга футболиста рассказала, когда на самом деле влюбилась в мужчину