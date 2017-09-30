Жена Андрея Аршавина откликнулась на слухи об изменах мужа

Жена футболиста Андрея Аршавина отреагировала на слухи об изменах мужа. Аршавин женился на Алисе после расставания с гражданской женой Юлией Барановской. Аршавин и Барановская родили троих детей. Но до ЗАГСа Андрей маму своих сыновей и дочки почему-то не довел.

Расставание, как и любому обычному человеку, не просто далось Барановской. Она вернулась с детьми из Лондона. Ее взяли на работу на Первый канал. Юлия стала популярной телеведущей, и нее появились поклонники.

Многие осуждали Аршавина за уход к другой женщине. У Алисы двое детей от первого мужа - сын и дочь. Она родила футболисту дочку. Семейство живет в Казахстане. И нет-нет, да Алисе припомнят поступок мужа. Недавно появились слухи в сети, что у Аршавина появилась любовница, и жена собралась от него уходить. Но Аршавин сделал Алисе дорогой подарок - автомобиль. И она передумала.

По словам Алисы Аршавиной, ни о каких изменах мужа она не знает. "Я измен не наблюдала, не прощала, у меня прощения никто не вымаливал. Я так же как и вы читаю это из газет!" — прокомментировала она сплетни. Алису возмутило, что в мире тысячи пар расходятся, сходятся, рожают детей и живут счастливо, а ее уже шесть лет обсуждают. Действительно, Аршавину упрекают, что она разбила семью. На что Алиса ответила: "Каждый получил что хотел, кто-то любимого мужчину, кто-то славу на ТВ!"