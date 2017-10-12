Жена Аршавина рассказала, что влюбилась в мужчину двенадцать лет назад

Супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала, когда на самом деле влюбилась в мужчину.

Оказалось, что это произошло не шесть лет назад, как утверждают СМИ, а значительно раньше – двенадцать лет назад. Андрей и Алиса тогда встретились на вечеринке, которую в честь своего дня рождения устроил их общий знакомый. По признанию женщины, между ними пробежала искра, но у каждого из них в то время была своя семья. Лишь спустя много лет они решили дать волю чувствам, передает "7 Дней".

Алиса призналась, что ушла от очень обеспеченного мужа из хорошей и дружной семьи, чтобы быть рядом с Аршавиным.