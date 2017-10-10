Актриса Мария Кожевникова не осталась в стороне от обсуждения творчества Ольги Бузовой, которая поет под фонограмму. Артистка Настасья Самбурская показала пародию на ведущую реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову, поющую "под фанеру".

Продюсер Виктор Дробыш покритиковал Бузову, подчеркнув, что она талантлива, но не очень понятно в чем. Музыкант предположил, что Бузова может работать кассиром или медсестрой.

Бузова рыдала. Она заявила, что поступок продюсера был подлым, а она как женщина чувствует себя оскорбленной. Обиженная начинающая певица пожаловалась, что сейчас за неё некому вступиться. Она употребила слово "втащить".

Мария Кожевникова поддержала Дробыша: "Это уже какой-то цирк или тот случай, когда девушку из "Дома 2 "вывести можно, а "Дом 2" из девушки нельзя?! «Который пришёл бы и ВТАЩИЛ ему (интервью на МузТВ).

Я стараюсь либо писать хорошее, либо ничего. Но сегодня хочу поддержать В.Дробыша в его высказывании... Когда это профессии «кассир и медсестра», которые предложил Дробыш, стали неприличными?! Мысли Виктора про фанеру тоже верны", - написала Мария. "Я не считаю правильным запрещать кому-то в творчестве или тем более за это осуждать, но уважать зрителя любой артист обязан", - подчеркнула актриса.

Певица Слава пожалела Ольгу и сделала откровенное признание.