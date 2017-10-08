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Самбурская высмеяла Бузову за пение под фонограмму

8 октября 2017, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Самбурская высмеяла Бузову за пение под фонограмму
фото: globallookpress.com

Актриса Настасья Самбурская представила пародию на телеведущую Ольгу Бузову, которая не так давно начала карьеру певицы.

С творческим номером Самбурская выступила на «Новой фабрике звезд». Актриса высмеяла движения Бузовой, после чего продемонстрировала перечеркнутую надпись «фанера» на своей одежде.

Продюсер «Новой фабрики звезд» Виктор Дробыш заявил, что рад появлению такой пародии на проекте. По словам Дробыша, Ольга Бузова является талантливым человеком, но никто не знает, в чем заключается ее талант.

Бузова, комментируя пародию Самбурской, похвалила ее за попытку продемонстрировать свои вокальные способности. Высказывание Дробыша певица назвала оскорбительным, пишет портал Life.

 

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