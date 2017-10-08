После скандала с Бузовой певица Слава сделала откровенное признание

Известная певица Слава заступилась за начинающую артистку Ольгу Бузову. Бузова стала записывать клипы, выступать на концертах. Как оказалось, "под фанеру". Продюсер Виктор Дробыш считает, что Ольга Бузова является талантливым человеком, но никто не знает, в чем заключается ее талант.

Он похвалил пародию Настасьи Самбурской на начинающую певицу, работающую по фонограмму. А певица Слава защитила Ольгу. По ее мнению, Бузова трудолюбивый человек, и она достойна уважения.

Слава заявила, что она на сцене 15 лет и первые из них пела под фонограмму. По мнению Славы, Ольга со временем петь научится. А поклонники ее уже любят.

"Я НЕ СОГЛАСНА!!! по поводу стеба Ольги Бузовой ... мы в одном котле варимся ,и должны поддерживать друг друга! я за Олю!!", - пишет Слава в Instagram. И поклонники Бузовой ее благодарят: "спасибо вам большое, что поддерживаете нашу звёздочку", "Вот, спасибо вам!"

Надавно Иосиф Кобзон заявил о пении Софии Ротару под фонограмму.